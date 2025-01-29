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Небензя: Россия решительно осуждает действия группировки М23 в Конго

Россия решительно осуждает действия повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в Демократической Республике Конго (ДРК) и призывает к прекращению боев, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания по ситуации в ДРК.

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