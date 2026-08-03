Боец Тэдди рассказал, как в Светлом российские дроны нарушили логистику ВСУ

Бойцы 78-го полка беспилотных систем российской группировки войск «Центр» в рамках освобождения населённого пункта Светлое в ДНР нарушили логистику украинских формирований, начальник расчёта FPV-дронов ВС России с позывным Тэдди.
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