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Аргументы и Факты

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Боец Тэдди рассказал, как в Светлом российские дроны нарушили логистику ВСУ

Боец Тэдди рассказал, как в Светлом российские дроны нарушили логистику ВСУ

Бойцы 78-го полка беспилотных систем российской группировки войск «Центр» в рамках освобождения населённого пункта Светлое в ДНР нарушили логистику украинских формирований, начальник расчёта FPV-дронов ВС России с позывным Тэдди.

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