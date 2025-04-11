Челнинца, который признался в убийстве знакомого в рабочем доме, ждет суд

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за убийство своего знакомого в рабочем доме. Выяснилось, что накануне в рабочем доме «Твой Шанс» на улице Академика Королева во время ссоры 42-летний челнинец ударил ножом в грудь своего знакомого, который после этого скончался на месте.