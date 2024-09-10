Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на отказ от контроля над регионом и возвращение заложников.
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