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Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на отказ от контроля над регионом и возвращение заложников.

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