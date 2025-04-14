В России предложили продавать энергетики отдельно от других напитков

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой изменить подход к продаже энергетических напитков, предложив выделить их в отдельную категорию в торговых точках, сообщает RT.
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