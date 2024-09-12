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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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Контрнаступление на Украине: прорыв фронта и новый удар по ВСУ. Новости СВО от 12 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 931 день спецоперации России на Украине

Контрнаступление на Украине: прорыв фронта и новый удар по ВСУ. Новости СВО от 12 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 931 день спецоперации России на Украине

За прошедшие сутки, на сегодня, 12 сентября 2024 года, в ходе специальной военной операции на Украине отмечаются следующие ключевые события: российские войска освободили Водяное на Южнодонецком направлении и продвигаются на север, ведутся бои в районах Переездного и Ивано-Дарьевки, а также в Восточном Донбассе и Запорожье.

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