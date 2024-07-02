Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода

Всемирный банк опубликовал обновленную классификацию стран по уровню доходов на 2024 финансовый год. Россия сейчас входит в число стран с высокими доходами, где доход на душу населения превышает 14 тысяч долларов.
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