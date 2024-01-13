Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Биологи вырастили органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани

Биологи вырастили органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани

Ученые вырастили самоорганизующиеся органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани. Они позволяют моделировать разные участки мозга и раковые опухоли, а также могут использоваться для тестирования лекарств.

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