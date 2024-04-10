На 10 апреля ограничено движение на участках трассы Актау-Атырау

По состоянию на 10 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО), передает inAktau.