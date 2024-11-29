Более 74 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом в Республике Адыгея за четыре года Сегодня ЦУР Адыгеи отмечает четырехлетие с момента создания Основная задача ЦУР выполнена: в республике сформирована единая оперативная система взаимодействия жителей с органами власти по цифровым каналам связи.
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