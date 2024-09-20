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Алаудинов: 60 боевиков ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

Порядка 60 боевиков ВСУ сбежали с поля боя от российских военнослужащих в Курской области. О случившемся рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

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