Аргентинцы не смогли выбрать президента страны в первом туре

Согласно подсчету 78,48% голосов, крайне правый политик Хавьер Милей с 30,44% голосов и кандидат от правящего альянса «Союз ради родины» Серхио Масса с 35,99% голосов прошли во второй тур президентских выборов в Аргентине.
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