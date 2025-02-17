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Царьград

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В следующем месяце военные пенсионеры получат прибавку к пенсии. Объясняем

В следующем месяце военные пенсионеры получат прибавку к пенсии. Объясняем

В марте 2025 года военные пенсионеры и лица, приравненные к ним, получат повышенные пенсии, сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова.

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