Шэрон Стоун воссоздала классическую сцену из "Основного инстинкта" в фотосессии нижнего белья

Известная американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в социальной сети фотографию, на которой она воссоздала одну из своих самых известных ролей - Кэтрин Трэмелл из эротической классики "Основной инстинкт".
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