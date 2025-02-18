"Известия": в России обнаружен новый и опасный майнер под видом игр-симуляторов

В России зафиксирован новый вредоносный майнер, маскирующийся под игры в жанре симулятор. За месяц от вредоносного ПО пострадали уже несколько тысяч человек, сообщают "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
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