Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Киеву

Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения украинской стороне пакета помощи в размере 50 миллиардов евро, пишет Politico.
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