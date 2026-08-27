В Приморье водитель врезался в столб и перевернулся

В Надеждинском районе Приморского края на 704-м километре трассы произошло серьезное ДТП: водитель Honda Freed, по предварительным данным, уснул за рулем, после чего автомобиль на скорости врезался в опору, снес столб и несколько раз перевернулся.
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