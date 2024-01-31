ФССП РФ с 1 февраля начнет вести реестр всех коллекторов в России

Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с 1 февраля начнет вести реестр коллекторов, который будет включать профильные агентства, микрофинансовые организации и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки.
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