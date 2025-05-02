Epic Games запускает интернет-магазины, чтобы позволить разработчикам обойти сборы магазинов приложений после нового постановления

Epic Games завершает триумфальный марш. Одержав крупную победу над Apple в многолетнем судебном споре, Epic объявила, что ее магазин Epic Games Store позволит разработчикам открывать интернет-магазины, в которых игроки смогут совершать покупки вне приложения, чтобы обойти комиссии Apple и Google.
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