Epic Games запускает интернет-магазины, чтобы позволить разработчикам обойти сборы магазинов приложений после нового постановления

Epic Games завершает триумфальный марш. Одержав крупную победу над Apple в многолетнем судебном споре, Epic объявила, что ее магазин Epic Games Store позволит разработчикам открывать интернет-магазины, в которых игроки смогут совершать покупки вне приложения, чтобы обойти комиссии Apple и Google.