Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль отправлен в отставку

Свой пост покинул министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики Но Гван Чхоль, на его место назначен директор Главного политического управления Корейской народной армии Ким Сон Ги.
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