Nature: столица народа майя погибла из-за засухи и конфликтов в обществе

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что Майяпан — культурная и политическая столица народа майя, которая находится на полуострове Юкатан, могла в XIII-XIV веках нашей эры погибнуть из-за засухи.
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