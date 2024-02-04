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Nature: столица народа майя погибла из-за засухи и конфликтов в обществе

Nature: столица народа майя погибла из-за засухи и конфликтов в обществе

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что Майяпан — культурная и политическая столица народа майя, которая находится на полуострове Юкатан, могла в XIII-XIV веках нашей эры погибнуть из-за засухи.

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