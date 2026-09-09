В Пскове нашли подростков, осквернявших Вечный огонь, сообщила Псковская лента новостей. Полиция установила всех участников инцидента при помощи аппаратно‑программного комплекса "Безопасный город".
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