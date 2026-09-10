Владимир СОЧНОВ: Игрокам «Зенита» уже наверняка босс сказал: «А не то - отключим газ!». Так что «Локомотиву» я не завидую

- «Спартак», одолев «Зенит», посыпался в матче с «Динамо» - это уже какая-то примета нынешнего чемпионата, - заявил эксперт «Спорт уик-энда» из команды ветеранов «красно-белых» Владимир Сочнов, делая прогноз на матчи 8-го тура РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым