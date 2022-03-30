Жительница Новокузнецка пожаловалась на треснувшую в драмтеатре колонну

На платформе «Кузбасс Онлайн» появилось сообщение от обеспокоенной жительницы южной столицы региона. По словам женщины, её не на шутку напугала трещина в одной из колонн Новокузнецкого драматического театра, к тому же лепнина тоже была разбита.