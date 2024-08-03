В The Lord of the Rings Online открылось два новых сервера, а также было установлено обно...

В The Lord of the Rings Online открылось два новых сервера, а также было установлено обновление “На крыльях”Несмотря на свой солидный возраст ммо The Lord of the Rings Online продолжает получать крупные обновление и развиватся.
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