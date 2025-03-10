В РФ начали продавать компактный электрический микрокар Bestune Pony

В России начались продажи электрических микрокаров Bestune Pony. По информации редакции Quto, на нескольких интернет-площадках появились объявления о продаже этого автомобиля, цена которого варьируется от 910 000 до 1 050 000 рублей.
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