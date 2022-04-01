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Депутат Федоров предложил запретить некоторые НКО, получающие средства из «недружественных стран»

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в письме на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова выступил с предложением ликвидировать НКО, которые получают средства из "недружественных стран".

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