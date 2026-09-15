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Начальник главка МВД Воронежской области выразил благодарность водителю такси, который спас пенсионерку от действий мошенников

Начальник главка МВД Воронежской области выразил благодарность водителю такси, который спас пенсионерку от действий мошенников

Генерал-майор Максим Петрушин отметил активную гражданскую позицию Ивана Мельника.15 сентября. /MEDIA TALK/.

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