Вмешалась прокуратура: тысячи приморцев остались без воды из-за аварии

В Приморском крае порыв на сетях оставил без холодной воды тысячи жителей Надеждинского района. Массовым отключением услуги заинтересовались в прокуратуре, и ведомство взяло ситуацию под контроль, сообщает PRIMPRESS.
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