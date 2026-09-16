В Плесецке мужчину заочно приговорили к 12 годам за убийство женщины в 1996 году

Осужденный с 2022 года находится в международном розыске, поэтому дело рассмотрели без его участия.Осужденный с 2022 года находится в международном розыске, поэтому дело рассмотрели без его участия.
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