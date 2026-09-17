Прощаемся с тормозильщиками и хвостовыми кондукторами. Рассказ старого машиниста, глава 7, последняя: жезловая система, семафоры и конец эпохи паровозов

В заключительной главе нашего сериала автор описывает инфраструктуру прошлого: как управляли движением без нормального электричества, что такое жезловая система и почему на хвосте грузового поезда замерзал специальный человек.
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