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«Как можно поставить телегу впереди лошади?» Фетисов раскритиковал идею буллитов перед матчами КХЛ

«Как можно поставить телегу впереди лошади?» Фетисов раскритиковал идею буллитов перед матчами КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал идею проводить серию буллитов перед началом матчей КХЛ.

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