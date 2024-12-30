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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»

Ранее 19-летний полузащитник «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом чемпионата России. На его счету 10 голов и 6 ассистов в 17 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

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