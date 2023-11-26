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Закон, порядок, государство

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5 безумных привычек из СССР мучают людей до сих пор - узнайте себя

5 безумных привычек из СССР мучают людей до сих пор - узнайте себя

В прошлом было много хорошего, но не все аспекты жизни в Советском Союзе оказались положительными и актуальными для современности.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Вот поэтому курганы свалок завалены ломом мебели из красного дерева, которой могли бы пользоваться внуки и правнуки (после обновления) . Стеклотара стала одноразовой, как бумажные стаканчики. Помните авоськи с разными склянками в очередях на сдачу? Из всей фауны люди-человеки самые рьяные поставщики мусоров &quot;в мировом масштабе&quot;
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5 час.
А
Алексей
У автора одна привычка,периодически лить гавно на СССР.
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4 час.

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