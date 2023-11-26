5 безумных привычек из СССР мучают людей до сих пор - узнайте себя

Сергей Дмитриев

Вот поэтому курганы свалок завалены ломом мебели из красного дерева, которой могли бы пользоваться внуки и правнуки (после обновления) . Стеклотара стала одноразовой, как бумажные стаканчики. Помните авоськи с разными склянками в очередях на сдачу? Из всей фауны люди-человеки самые рьяные поставщики мусоров "в мировом масштабе"