В прошлом было много хорошего, но не все аспекты жизни в Советском Союзе оказались положительными и актуальными для современности.
5 безумных привычек из СССР мучают людей до сих пор - узнайте себя
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Вот поэтому курганы свалок завалены ломом мебели из красного дерева, которой могли бы пользоваться внуки и правнуки (после обновления) . Стеклотара стала одноразовой, как бумажные стаканчики. Помните авоськи с разными склянками в очередях на сдачу? Из всей фауны люди-человеки самые рьяные поставщики мусоров "в мировом масштабе"
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5 час.
А
Алексей
У автора одна привычка,периодически лить гавно на СССР.
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4 час.
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