Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области пострадали объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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