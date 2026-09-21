Многодетные ямальцы за год купили 25 101 льготный авиабилет

В текущем году многодетные семьи округа приобрели 25 101 льготный авиабилет. Наиболее популярными маршрутами остаются перелеты из Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма в Тюмень и Москву, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.