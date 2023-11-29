Это вы дали себя обворовать, а не Израиль – Кедми обвинил Россию во взращивании олигархов-евреев

CM

C Major

ага,и после отмены ценза оседлости устроили нам на пиндосовские(Шифф и пр) развал государства и армии изнутри,затем эшелонами повывозили своим соплеменникам в Пиндосии ценности,веками накапливаемые страной,тоже самое повторили в 1990,и что,мы виноваты в том ,что позволили вам все это провернуть?По принципу "сам дурак"?Так ведь можем и "за ушко,да на солнышко"...Я вот все думаю -назови меня русским,татрином и тд, так мы нормально относимся к этому и не боялись строчки в паспорте "национальность", а как ваши в 1990 просочилсь во власть.,так сразу и графу убрали -с чего так боязно?А попробуй "перекрашенного" ,например,Волю Пашу назови Фридманом,так еще и возмущаться будет,а уж если напрямую назвешь евреем,так тебя тут же антисемитом заклеймят!Это как понимать -мне тоже каждого,кто меня русским назовет обвинять в русофобии?Полный идиотизм и наглость беспредельная..