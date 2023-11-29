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Закон и Порядок

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Это вы дали себя обворовать, а не Израиль – Кедми обвинил Россию во взращивании олигархов-евреев

Это вы дали себя обворовать, а не Израиль – Кедми обвинил Россию во взращивании олигархов-евреев

Политнавигатор Россия виновата в том, что взрастила олигархов с еврейскими корнями, а после позволила им вывезти капиталы и без проблем «релоцироваться» в Израиль.

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Комментарии
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CM
C Major
ага,и после отмены ценза оседлости устроили нам на пиндосовские(Шифф и пр) развал государства и армии изнутри,затем эшелонами повывозили своим соплеменникам в Пиндосии ценности,веками накапливаемые страной,тоже самое повторили в 1990,и что,мы виноваты в том ,что позволили вам все это провернуть?По принципу &quot;сам дурак&quot;?Так ведь можем и &quot;за ушко,да на солнышко&quot;...Я вот все думаю -назови меня русским,татрином и тд, так мы нормально относимся к этому и не боялись строчки в паспорте &quot;национальность&quot;, а как ваши в 1990 просочилсь во власть.,так сразу и графу убрали -с чего так боязно?А попробуй &quot;перекрашенного&quot; ,например,Волю Пашу назови Фридманом,так еще и возмущаться будет,а уж если напрямую назвешь евреем,так тебя тут же антисемитом заклеймят!Это как понимать -мне тоже каждого,кто меня русским назовет обвинять в русофобии?Полный идиотизм и наглость беспредельная..
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