«Они совершили очень большую ошибку»: Погребняк осудила Агату и Прилучного за дележку сына

Мария Погребняк осудила Агату Муцениеце и Павла Прилучного за публичную «дележку» сына. Она призвала звезд задуматься о том, как их действия влияют на будущее детей и насколько важно сохранять гармонию, несмотря на личные разногласия.
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