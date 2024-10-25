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Мода и Шоу-бизнес

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«Они совершили очень большую ошибку»: Погребняк осудила Агату и Прилучного за дележку сына

«Они совершили очень большую ошибку»: Погребняк осудила Агату и Прилучного за дележку сына

Мария Погребняк осудила Агату Муцениеце и Павла Прилучного за публичную «дележку» сына. Она призвала звезд задуматься о том, как их действия влияют на будущее детей и насколько важно сохранять гармонию, несмотря на личные разногласия.

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