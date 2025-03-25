Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Валерий Евстафьев
    Открыть второй фронт, когда исход дела предрешен; присоединиться к победителю, установить марионеточное правительство...США надо присоеди...
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Штурмовики при захвате «опорника» взяли в плен четырех всушников

Штурмовики при захвате «опорника» взяли в плен четырех всушников

На Донецком направлении специальной операции штурмовые группы 57-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» во время захвата украинского опорного пункта взяли в плен четырех всушников, у которых закончились боеприпасы.

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