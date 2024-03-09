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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давила о Чалове: «Если покинет ЦСКА, его сложно будет заменить. Он очень важен. Буду играть там, где решит тренер» 

В 20 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда 8 голов и 3 ассиста. — Если Федор покинет команду, ты готов занять его место в центре нападения? — Чалов — очень важный игрок для ЦСКА.

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