Ем много мяса, спасая планету. Шах и мат тебе, Грета Тунберг!

Не знаю, как вы, я люблю мясо. Во всех его проявлениях. От домашних (на всякий случай специально заостряю внимание на этом слове) котлет и до охлаждённого куска говядины, хорошенько проваренного на медленном огне.
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