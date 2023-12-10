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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ем много мяса, спасая планету. Шах и мат тебе, Грета Тунберг!

Ем много мяса, спасая планету. Шах и мат тебе, Грета Тунберг!

Не знаю, как вы, я люблю мясо. Во всех его проявлениях. От домашних (на всякий случай специально заостряю внимание на этом слове) котлет и до охлаждённого куска говядины, хорошенько проваренного на медленном огне.

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Комментарии
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Люка
что за хрень товарищ несет? если вы будете пожирать много мяса- это стимулирует заводчика заводить еще больше... потому что спрос попер.. соответственно вам придется жрать еще больше🤣 пока не помрете
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11 час.
Анатолий Зотов
В танке? 😀😀😀
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5 час.

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