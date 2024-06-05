«Улучшить качество жизни»: зачем нужны клизмы и когда их назначают

Клизмы — процедура, о которой многие слышали, но не все знают, зачем и как ее применять. Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова рассказала, какие показания и противопоказания существуют к этой процедуре.
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