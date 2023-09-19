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Путин в поздравлении работников ОПК с Днем оружейника отметил их вклад в оборону РФ

Путин в поздравлении работников ОПК с Днем оружейника отметил их вклад в оборону РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника и подчеркнул их вклад в обороноспособность и безопасность страны, открывая 19 сентября в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии России.

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