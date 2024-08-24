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«Мульт фестиваль профессий» пройдёт в ТРЦ «Ривьере»

«Мульт фестиваль профессий» пройдёт в ТРЦ «Ривьере»

Вы уже готовы к школе? Встречайте новый учебный сезон на развлекательно-познавательном фестивале современных профессий от телеканала «Мульт» и ТРЦ «Ривьера»! О чём речь? 31 августа и 1 сентября центральный атриум ТРЦ превратится в волшебный мир профессий с любимыми героями телеканала «Мульт» — поучаствовать в празднике сможет каждый.

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