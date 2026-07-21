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Приемный сын в 56 лет, долги перед Фондом кино и суды с зятем: как сейчас живет актриса Наталья Белохвостикова

Приемный сын в 56 лет, долги перед Фондом кино и суды с зятем: как сейчас живет актриса Наталья Белохвостикова

Жизнь Натальи Белохвостиковой со стороны казалась безупречной: любящая семья дипломата, раннее признание в кинематографе, крепкий брак с известным режиссером и двое детей.

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