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Царьград

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принесёт усиление ветра до 20–25 м/с и выше.

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