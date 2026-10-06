Россия и Индия расширяют военно-техническое сотрудничество

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Министерство обороны Индии 6 октября подписало контракт с российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace на поставку систем управления огнём и пусковых установок для ракет BrahMos.
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