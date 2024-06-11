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WP: Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из «Азова»

WP: Госдеп США не нашёл оснований продлевать запрет на поставку вооружений националистам из «Азова»

Действовавший в США запрет на поставки оружия националистам из запрещенной в России террористической организации «Азов»* больше не работает, администрация Байдена сняла все ограничения на снабжение украинских националистов.

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