Страна и люди
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Страна и люди

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Силовики задержали мэра Красноярска Логинова из-за взятки

Силовики задержали мэра Красноярска Логинова из-за взятки

Мэр Логинов возглавляет город около трех лет. Согласно источникам ТАСС и NGS24.ru, его дело связано с получением взятки Владислав Логинов (в центре) (Фото: krsk_loginov / Telegram) Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан, сообщили источники ТАСС и NGS24.

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