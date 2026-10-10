Владимир Волков сообщил о восстановлении 500 стеклопакетов в Люберцах

В Люберцах продолжается восстановление жилья после удара беспилотника 20 сентября. Глава округа Владимир Волков сообщил об установке 500 новых стеклопакетов.
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